Ant-Man and the Wasp: Quantumania ha aperto la strada all'arrivo di Sentry?

Ora che la Fase 5 è ufficialmente iniziata con l'esordio nelle sale di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, una teoria sta avanzando l'ipotesi secondo cui il film avrebbe velatamente aperto la strada all'arrivo di Sentry.

Dato che questa teoria è basata su una specifica scena del film, vi consigliamo di non procedere oltre se non avete ancora visto Ant-Man and the Wasp: Quantumania, a meno che non vogliate incorrere in SPOILER.

A un certo punto del film, Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) nomina sia The Void che Sub-Atomica. I fan di Sentry riconosceranno subito il primo come un potenziale cenno al personaggio, dato che la sua arcinemesi ha lo stesso nome.

Nei fumetti, The Void è un'entità che si è legata a Sentry, fungendo in un certo senso da Reverse Flash dell'eroe. Anche se Janet si riferisce a The Void come a un luogo, è sempre possibile che questo appaia in una nuova versione all'interno del MCU.

Non è la prima volta che The Void viene menzionato nel MCU. Anche in Ant-Man and the Wasp, Hank Pym si ferma momentaneamente in un regno noto come Vuoto Quantico. In ogni caso, le indiscrezioni attuali - anche se del tutto prive di fondamento - puntano a un eventuale debutto del personaggio in Thunderbolts.

Tempo fa, era stato fatto anche il nome di Henry Cavill come possibile interprete di Sentry nel Marvel Cinematic Universe.