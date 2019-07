Thor: un uomo compra marijuana online con i documenti del Dio del Tuono

Il dio del Tuono Thor ama acquistare on line marijuana, esibendo dei documenti in cui appare in tutto il suo supereroistico splendore. Ovviamente, parliamo di una cosa molto divertente accaduta negli Stati Uniti, quando un ragazzo ha cercato di comprare online la sostanza stupefacente, inserendo una carta d'identità dove la foto e il nome sono proprio quelli del personaggio interpretato da Chris Hemsworth.

my sister works for an online weed dispensary and I’m losing my mind rn pic.twitter.com/9TQhIPO16Q — sloane (sipihkopiyesis) (@cottoncandaddy) July 17, 2019

Una donna su Twitter ha pubblicato una conversazione tra lei e sua sorella, che lavora per il dispensario on line, completa di questa inestimabile immagine del falso documento d'identità in questione.

Ovviamente, il tweet ha scatenato l'ilarità del popolo del web soprattutto per le informazioni personali inserite: il cognome Tuono e la foto di un Thor totalmente diverso dall'ultimo visto in Avengers: Endgame, ma bello, aitante e con dei capelli normali.

Un episodio divertente anche se una truffa, che però pare non avrà conseguenze gravi vista la piccolezza del reato.

Ricordiamo che al Comic-Con 2019 è stato annunciato Thor: Love and Thunder, il nuovo film con Chris Hemsworth che vedrà il ritorno di Natalie Portman nel ruolo di The Mighty Thor.