Thor: Love and Thunder, Chris Hemsworth: "Girare un film con i Guardiani della Galassia è stato divertente"

Chris Hemsworth ha parlato dell'esperienza di realizzare delle scene di Thor: Love and Thunder insieme ai Guardiani della Galassia. L'interprete del supereroe di Asgard vivrà infatti delle avventure uniche dopo gli eventi di Avengers: Infinity War ed Endgame che lo hanno visto affiancare Chris Pratt e il team portato sul grande schermo da James Gunn.

L'attore Chris Hemsworth, intervistato da Fandango All Access, ha dichiarato: "La prima volta che li ho incontrati ero sul set di Infinity War e, da quel giorno, c'è stata semplicemente una specie diversa di atmosfera e di enegia che ognuno dei personaggi ha portato, e lo stesso è accaduto con questo film".

La star di Thor: Love and Thunder ha aggunto: "Si tratta di una dinamica completamente diversa quando si hanno dei personaggi di un'altra saga che sono abituati a essere protagonisti della propria e vengono messi dentro questo mondo; è stato folle, esilarante e divertente".

Thor: Love and Thunder segue Thor (Chris Hemsworth) in un viaggio diverso da quelli affrontati fino ad ora, alla ricerca di se stesso. Ma il suo riposo è interrotto da un killer galattico conosciuto come Gorr il Macellatore di Dei (Christian Bale), che cerca l'estinzione degli dei. Per combattere la minaccia, Thor si affida all'aiuto di Re Valchiria (Tessa Thompson), Korg (Taika Waititi) e dell'ex fidanzata Jane Foster (Natalie Portman) che, con stupore di Thor, brandisce inspiegabilmente il suo martello magico, Mjolnir, come Mighty Thor. Insieme intraprendono una sconvolgente avventura cosmica per scoprire il mistero della vendetta del Macellatore di Dei e fermarlo prima che sia troppo tardi.

Diretto da Taika Waititi e prodotto da Kevin Feige e Brad Winderbaum, Thor: Love and Thunder arriverà il 6 luglio nelle sale italiane.