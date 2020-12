Thor: Love and Thunder, il villain di Christian Bale è collegato a Venom

Il ruolo di Christian Bale in Thor: Love and Thunder è stato finalmente confermato, scopriamo così che il villain interpretato dall'attore, nei fumetti, presenta un'importante connessione con Venom.

Berlino 2019: un primo piano di Christian Bale al photocall di Vice - L'uomo nell'ombra

Nella pletora di annunci del Disney Investor Day 2020, i Marvel Studios hanno confermato che Christian Bale interpreterà il villain Gorr the God Butcher. Lo scopo primario di Gorr, nella galassia, è quello di uccidere gli dei. Gorr, uno dei principali antagonisti nella serie a fumetti di Thor di Jason Aaron, proviene da un pianeta alieno che credeva nel potere della preghiera verso gli dei finché la sua famiglia non è stata sterminata. Gorr è stato allontanato dalla sua gente e costretto a vagare da solo nel deserto. Qui ha assistito al combattimento tra due dei, uno dei quali ha chiesto il suo aiuto, alimentando ulteriormente il suo odio nei loro confronti.

Marvel Comics ha svelato, inoltre, che la stirpe di Gorr era parte della razza dei simbionti Klyntar. Il simbionte di Gorr, All-Black, è il primo vero simbionte creato da Knull ed è formato dall'ombra dell'entico divinità cosmica. Knull è anche responsabile della creazione del simbionte che si lega a Peter Parker per realizzare l'abito nero di Spider-Man in Secret Wars e più tardi è collegato alla trasformazione di Eddie Brock in Venom. Thor: Love and Thunder potrebbe rappresentare, dunque il trade union definitivo tra l'MCU e lo Spider-Man Universe di Sony dopo le numerose connessioni già anticipate.

Da tempo si vocifera sull'ipotesi di vedere Venom comparire in Spider-Man 3 o il Peter Parker di Tom Holland fare una capatina in Venom 2. Entrambi i film dovrebbero uscire prima di Thor: Love and Thunder, ma è possibile che la pellicola di Taika Waititi consolidi la connessione tra Gorr e Venom per rafforzare i legami del personaggio all'MCU.