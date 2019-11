Thor: Love And Thunder conterrà versioni multiple di Loki!

Thor: Love And Thunder potrebbe versioni multiple di Loki. Il nuovo capitolo della saga di Thor, che farà parte della Fase 4 dell'MCU, potrebbe mostrare al pubblico il ritorno di Loki, ma non di un solo Loki!

Thor: Ragnarok - Tom Hiddleston in un'immagine del film

Grazie all'introduzione dei viaggi nel tempo in Avengers: Endgame, abbiamo visto Loki ricomparire nell'MCU dopo la sua morte (apparente?). In futuro ritroveremo il personaggio nella serie Disney+ a lui dedicata, Loki. Qualche settimana fa Deadline ha diffuso la notizia del possibile ingaggio dell'attrice inglese Sophia Di Martino nella serie Loki in una versione femminile del Dio degli inganni. Questa è un'idea mutuata dai fumetti che a loro volta attingono ai miti nordici. Nel materiale originario Loki si trasforma in una donna per qualche tempo.

Secondo We Got This Covered, Loki non avrà solo una controparte femminile, ma in Thor: Love and Thunder vedremo multiple versioni del fratello di Thor, che si trasformerà in differenti personaggi in modo da confondere le idee al pubblico. Nel film vedremo, dunque, Lady Loki, Kid Loki e molte altre incarnazioni.

Nei fumetti, Kid Loki è un membro degli Young Avengers, che in futuro dovrebbero fare il loro ingresso nell'MCU. Grazie alle doti di mutaforma di Loki, Marvel potrebbe cogliere l'occasione per introdurre il nuovo team di eroi nella Fase 4 dell'MCU, ma il film di Taika Waititi è ancora in fase preliminare di sviluppo e molte cose potrebbero cambiare in corso d'opera.

L'uscita di Thor: Love and Thunder è fissata per il 5 novembre 2021, anche la serie Loki dovrebbe approdare su Disney+ nel corso del 2021.