Loki, Sophia di Martino sarà la sua versione femminile nella serie di Disney+?

Loki, Sophia Di Martino sarà una versione femminile del personaggio nella serie di Disney+ in arrivo in primavera nel 2021 sul servizio streaming?

Loki; Sophia Di Martino, new entry nella serie di Disney+ dedicata al Dio dell'Inganno, potrebbe interpretare un'incarnazione femminile del personaggio? Così sembrerebbero aver riportato delle fonti vicine alla produzione citate anche dal sito Deadline.

Lo show pensato per la piattaforma streaming della Casa di Topolino - piattaforma che ha fatto il suo debutto proprio in questi giorni - riprenderebbe la storia del fratello adottivo di Thor da dove si è interrotta in Avengers: Endgame, ovvero dal 2012, con un Loki dotato di Tesseract e in fuga dagli stessi Avengers. In base a ciò che sappiamo finora della serie, questa sarà incentrata sulle avventure spazio-temporali del personaggio interpretato da Tom Hiddleston. Adesso, però, con la recente aggiunta nel cast di Sophia Di Martino, potrebbero essersi aperti nuovi percorsi per la narrazione.

Non sarebbe comunque una novità, quella di un Loki del sesso opposto. Nella run fumettistica The Mighty Avengers, ad esempio, abbiamo assistito alla rinascita del personaggio in versione femminile, per poi vederlo prendere le sembianze di Scarlet Witch e formare un suo personale team di Vendicatori.

Dovessero rivelarsi veritiere le voci, queste andrebbero ad accrescere le quote rose di (Nuova) Asgard, che anche in Thor: Love & Thunder vedrà una nuova incarnazione femminile di uno dei suoi cittadini più illustri: sarà infatti Natalie Portman a brandire Mjölnir e vestire i panni di Mighty Thor.

