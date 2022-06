Thor: Love and Thunder, Tessa Thompson torna a parlare della sessualità di Valchiria

Thor: Love and Thunder è uno dei film più attesi di quest'estate, nuovo cinecomic Marvel che vedrà il ritorno di tanti personaggi, tra cui Valchiria interpretata da Tessa Thompson. Di recente l'attrice è ritornata a parlare dopo anni della sessualità del suo personaggio.

Thor: Love and Thunder, Natalie Portman, Tessa Thompson, Akosia Sabet in una scena del film

Thor: Love and Thunder si sta preparando a colpire nei cinema di tutto il mondo. in Italia arriverà nelle sale a partire dal 6 luglio. In queste settimane tante sono le news riguardanti il film, tra cui una nuova intervista di Tessa Thompson parla della personalità queer del suo personaggio, Valchiria. In una conversazione con Yahoo! Entertainment, l'attrice ha detto di aver discusso molto con il regista Taika Waititi di questo particolare:

"Ne abbiamo parlato a lungo, è stato un punto saliente delle nostre conversazioni. Penso ci sia giustamente questo reale bisogno da parte del pubblico di vedere dei personaggi che siano chiaramente queer o LGBTQIA."

L'attrice di Thor ha poi continuato: "Da essere umano penso che non siamo definiti dalla nostra sessualità e da chi amiamo. Quindi a volte credo che appoggiare una storia su questa cosa sia un modo per sminuire l'umanità di un personaggio. Perché non gli permetti di essere nient'altro".

Per il suo personaggio, Tessa Thompson spera in un bel futuro, soprattutto vuole che continui a essere amato dal pubblico per quello che è, anche se in Thor: Love and Thunder, la sua storia non verrà approfondita come si deve:

"Spero sia un personaggio con cui i fan continuino a connettersi e che ci sia tempo per esplorarlo ulteriormente in tutta la sua umanità. Ma che trovi oppure no l'amore in questo film, non significa che non sia ancora il fantastico personaggio queer pronto a trovare l'amore quando avrà davvero senso".

Thor: Love and Thunder, con Chris Hemsworth e il grande ritorno di Natalie Portman, arriverò in Italia il 6 luglio 2022.