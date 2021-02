Thor: Love and Thunder, Tessa Thompson ha iniziato le riprese e condivide una foto dal set

Tessa Thompson ha ufficialmente iniziato le riprese del film Thor: Love and Thunder in Australia, come conferma una foto condivisa dal set.

Le riprese di Thor: Love and Thunder sono attualmente in corso in Australia e Tessa Thompson ha svelato di aver iniziato il lavoro sul set condividendo una foto online.

L'attrice si è sottoposta alla quarantena obbligatoria per chi arriva dall'estero e, dopo due settimane, ha potuto iniziare il lavoro previsto con la regia di Taika Waititi.

Tessa Thompson sarà protagonista di Thor: Love and Thunder con il ruolo di Valkyrie, riprendendo la storia del personaggio da dove si era interrotta in Avengers: Endgame.

L'eroina sarà quindi sovrana di New Asgard e ritornerà a essere coinvolta nelle avventure con al centro Thor, parte affidata a Chris Hemsworth. In questo capitolo della storia ci saranno inoltre nuovi personaggi e nemici, oltre a poter contare sulla presenza dei Guardiani della Galassia.

Nel film ritornerà in scena anche Jane Foster, interpretata dal premio Oscar Natalie Portman, che si trasformerà in Mighty Thor. L'attrice aveva svelato di essere particolarmente entusiasta all'idea di tornare al lavoro e si è sottoposta a una preparazione fisica molto attenta per poter affrontare le scene d'azione di cui sarà protagonista.

Thor: Love and Thunder, diretto da Taika Waititi, dovrebbe arrivare nei cinema americani il 6 maggio 2022.