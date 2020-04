Thor: Love and Thunder, Taika Waititi e Tessa Thompson svelano qualche anticipazione!

Taika Waititi e Tessa Thompson hanno rivelato qualche dettaglio relativo a Thor: Love and Thunder, uno dei film che faranno parte della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, durante una diretta Instagram.

Il regista stava infatti commentando in diretta con i fan Thor: Ragnarok quando ha interagito con l'interprete di Valkyrie, sua ospite speciale. Tessa Thompson ha così rivelato di aver letto la bozza più recente della sceneggiatura di Thor: Love and Thunder e Taika Waititi ha confermato che sono state scritte circa quattro-cinque versioni diverse dello script.

Il regista ha quindi scherzato: "Sarà come se la versione di noi stessi di quando avevamo dieci anni ci avesse detto cosa dovrebbe esserci in un film e noi avessimo detto di sì a ogni singola cosa".

Taika ha inoltre risposto a una domanda dell'attrice, che voleva sapere se anche Korg avrà una storia d'amore nella quarta avventura dell'eroe interpretato da Chris Hemsworth, spiegando: "No, perché è stato profondamente innamorato e ha perso quell'amore. Non si sente abbastanza coraggioso da cercare di nuovo l'amore". Nel lungometraggio, invece, si scoprirà qualche dettaglio in più relativo alla cultura Kronan e si vedranno gli Squali Spaziali, chiamati anche Starsharks, come accade tra le pagine dei fumetti.

Thor: Love and Thunder, dopo i cambiamenti avvenuti nelle date previste per la distribuzione nelle sale dei film Marvel, dovrebbe arrivare nei cinema americani il 18 febbraio 2022.

Nel cast ci sarà anche il premio Oscar Natalie Portman nella parte di Jane Foster e della versione al femminile di Thor.