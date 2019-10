Chris Hemsworth: l'allenamento a petto nudo che fa dimenticare il Thor Grasso (VIDEO)

Il video dell'allenamento a petto nudo che Chris Hemsworth ha condiviso sui suoi canali social è sicuramente il modo migliore per cancellare dalla mente l'immagine forse simpatica ma decisamente poco aggraziata e sexy del Thor Grasso visto in Avengers: Endgame.

Chiunque abbia visto Avengers: Endgame non può cancellare dalla mente la nuova forma sfoggiata da Thor, una volta il dio del tuono dall'aspetto statuario, nelle 3 ore dell'ultimo film con i Vendicatori trasformato in un Big Lebowski dai poteri eccezionali. Sappiamo che la trasformazione di Thor è dovuta alla pena e al senso di fallimento per gli eventi di Avengers: Infinity War, ma sappiamo altrettanto bene che Chris Hemsworth non ha mai veramente preso tutto quel peso. Il pancione di quello che è entrato ormai nella storia del MCU come "Thor Grasso" era, infatti, un trucco ben studiato da make-up artist e costumisti. Chris Hemsworth non solo ha sempre mantenuto la forma invidiabile che i suoi fan ben conoscono, ma ha anche continuato sempre ad allenarsi, ripetendo alcuni di quegli esercizi che ha mostrato in un video postato di recente su Twitter.

It was so hot my shirt literally burst into flames, luckily I was wearing my favourite pair of fire retardant shorts 🥵 give this circuit a go 6 times through @CentrFit pic.twitter.com/CkqXuCoKPW — Chris Hemsworth (@chrishemsworth) October 18, 2019

Dal prato in ordine, agli alberi sullo sfondo, al cielo terso e naturalmente a Chris Hemsworth, tutto sembra perfetto in questa breve clip. Che nasconde, però, un grave problema poco comprensibile per chi osserva da casa: il caldo, così intenso che porta Chris Hemsworth a scrivere che "la mia maglietta è andata letteralmente in fiamme, per fortuna indossavo i miei pantaloncini ignifughi preferiti".

Gioiscano le fan, perchè, come dichiarato dal regista Taika Waititi, i produttori non sono poi convinti di voler sfruttare ancora una volta il buffo pancione di Thor Grasso, e questo significa che nel prossimo Thor: Love and Thunder - programmato per l'uscita in sala nel novembre 2021 - con molta probabilità vedremo ancora Chris Hemsworth sfoggiare il suo fisico praticamente perfetto.