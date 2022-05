Thor: Love and Thunder, Taika Waititi punta su Natalie Portman: "Finora è stata sfruttata poco"

Taika Waititi ha parlato del ruolo di Natalie Portman in Thor: Love and Thunder, anticipando che la performance dell'attrice sarà eccellente e ricca di umorismo.

Taika Waititi, regista di Thor: Love and Thunder, ha parlato del personaggio di Mighty Thor, che nel nuovo film sarà interpretato da Natalie Portman, spiegando quanto l'attrice, e quindi il ruolo di Jane Foster, sia stata sfruttata poco nei capitoli precedenti della saga.

Thor: Love and Thunder è uno dei film più attesi dell'estate con il ritorno di Taika Waititi alla regia ed il ritorno di Natalie Portman nel ruolo di Jane Foster. Portman ha interpretato il personaggio per la prima volta in Thor del 2011 ed ha ripreso il ruolo per il sequel del 2013 Thor: The Dark World, ma da allora si è notata la sua assenza dal MCU. A quanto pare, però, quando l'attrice tornerà nel franchise quest'estate, lo farà in un modo più grande che mai.

Ricordiamo che Thor: Love and Thunder prende ispirazione da The Mighty Thor, un acclamato fumetto di Jason Aaron che vede Jane Foster diventare un Dio del tuono. Mentre Jane Foster era puramente un personaggio secondario nei film precedenti, i fan possono aspettarsi di vederla brandire il martello di Thor ed entrare in azione nel nuovo film di Waititi. Il ritorno di Portman nell'universo di Thor non può che entusiasmare lo stesso regista, e la sua eccitazione è stata palpabile in una nuova intervista con Empire quando ha discusso del lavoro condiviso con la star de Il cigno nero.

"Non sapevo che avremmo usato la trama del personaggio di Mighty Thor fino a quando non abbiamo iniziato ad elaborare la storia vera e propria", ha detto Waititi, aggiungendo: "Stavo scrivendo ed ho pensato 'Non sarebbe bello riportare Jane nella trama?'". Il regista ha aggiunto che i fan vedranno una versione molto diversa del personaggio rispetto a quella interpretata in precedenza da Portman. "Non vuoi che Natalie torni e interpreti lo stesso personaggio che va in giro con attrezzature scientifiche. Mentre Thor sta facendo cose in giro, lei rimane sulla Terra, picchiettando il piede e chiedendosi 'Quando tornerà?'. È così noioso. Vuoi invecec che lei faccia parte dell'avventura".

Il primo film del MCU diretto da Waititi, ovvero Thor: Ragnarok, è stato un successo di critica e di pubblico e il regista ha detto che i fan possono aspettarsi ancora di più da Love and Thunder, aggiungendo che Portman offrirà un'eccellente performance comica. "Natalie è davvero divertente nella vita reale. Ha un grande senso dell'umorismo e non penso che questo sia stato sfruttato abbastanza nei primi film".

Thor: Love and Thunder uscirà nei cinema il 6 luglio 2022.