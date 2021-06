Thor: Love and Thunder, una t-shirt svela il look della Potente Thor di Natale Portman

Dal set di Thor: Love and Thunder, un primo sguardo al look che vedremo sfoggiare da Natalie Portman, Chris Hemsworth e Tessa Thompson nel film Marvel.

Se vi stavate chiedendo che aspetto avrà la Potente Thor di Natalie Portman in Thor: Love and Thunder, ora potete farvene un'idea grazie alle foto condivise da un membro della crew del film sui social.

Sapevamo fin dall'inizio che nel nuovo film di Taika Waititi, il quarto della saga del Dio del Tuono del Marvel Cinematic Universe, avremmo visto in azione de La Potente Thor, ovvero la versione di Jane Foster a.k.a. Natalie Portman, che debutterà proprio in questo film.

E come possiamo vedere dalle foto del primo merchandise relativo al film, quello apparentemente distribuito ai membri della crew della pellicola, Jane, Thor e Valkyrie sono già il gruppo più badass di New Asgard.

"Un primo sguardo a Thor e Valkyrie con le nuove armature e alla Potente Thor di Jane Foster sempre in armatura per Thor: Love and Thunder. Queste foto arrivano dalle t-shirt mostrate da un membro della crew dopo aver completato le riprese del film. Hanno anche condiviso degli artwork e altre tre magliette con disegni provenienti dai fumetti! Da anthonyjrose su IG" leggiamo nella caption dei tweet.

Le riprese del film sono da poco terminate, ma non è da escludere che possano essere condivisi dei primi materiali promozionali già nelle prossime settimane. Thor: Love and Thunder arriverà nelle sale a febbraio 2022.