Thor: Love and Thunder supera Top Gun: Maverick nella lista dei migliori film del 2022 di IMDb

Thor: Love and Thunder ha surclassato Top Gun: Maverick nella Top Ten dei migliori film del 2022 secondo i dati raccolti da IMDb.

Nella classifica di IMDb dei 10 migliori film del 2022, sorprendentemente, Thor: Love & Thunder ha superato Top Gun: Maverick: i due film di successo occupano rispettivamente il terzo e il quarto posto. Ricordiamo che IMDb è un celebre archivio online con informazioni ufficiali relative a film, serie televisive, videogiochi e altri contenuti in streaming.

Top Gun: Maverick, Tom Cruise in un primo piano

Mentre il 2022 volge al termine, IMDb ha pubblicato l'elenco annuale dei film più popolari dell'anno che utilizza i dati degli utenti al fine di classificare i dieci film usciti negli Stati Uniti con le pagine più visualizzate sul sito web, includendo nella lista solo quelli che hanno raggiunto più di 200 milioni di visitatori mensili.

Questo peculiare dato è oggettivamente in netto contrasto con l'accoglienza critica e commerciale dei due film visto che il secondo capitolo del franchise di Top Gun ha ottenuto un'attenzione molto più positiva rispetto al quarto film della saga di Thor, diretto da Taika Waititi.

Thor: Love and Thunder, Chris Hemsworth in un primo piano

Anche sullo stesso IMDb, la valutazione di Top Gun: Maverick è di 8,4 su 10, mentre quella di Thor: Love and Thunder è pari a 6,3 su 10. Questi punteggi sottolineano che la Top Ten in questione si occupa esclusivamente della popolarità dei primi 10 film dell'anno sul loro portale e non del numero di recensioni positive dei singoli film.