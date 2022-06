Thor: Love and Thunder, un nuovo spot e i character poster dei protagonisti

A luglio arriverà nelle sale il film Thor: Love and Thunder e Marvel ha condiviso un nuovo spot e i character poster dei protagonisti.

Thor: Love and Thunder arriverà a luglio nei cinema di tutto il mondo e Marvel Studios ha condiviso nuovi character poster e uno spot che regala delle sequenze inedite.

Nel video si vede ad esempio una divertente interazione tra Rocket e Groot e il protagonista interpretato da Chris Hemsworth che parla di Jane.

Nelle nuove locandine di Thor: Love and Thunder si vedono i protagonisti Thor con in mano Stormbreaker, Jane Foster in versione Mighty Thor che ha tra le mani Mjolinir, Gorr con la sua arma oscura, Re Vaklyrie, Korg, Zeus e le due capre che debutteranno nel MCU trainando il calesse con cui il protagonista si sposterà tra i vari regni.

Thor: Love and Thunder, il character poster di Toothgrinder e Toothgnasher

Thor: Love and Thunder, il character poster di Zeus

Thor: Love and Thunder, il character poster di Korg

Thor: Love and Thunder, il character poster di Valkyrie

Thor: Love and Thunder, il character poster di Gorr

Thor: Love and Thunder, il character poster di Mighty Thor/Jane Foster

Thor: Love and Thunder, il character poster di Thor

Il regista Taika Waititi ha confermato che nell'atteso lungometraggio ci sarà più di un cameo e i fan saranno molto felici delle apparizioni nel nuovo progetto targato Marvel.

Tra i ritorni ci saranno quelli di Russell Crowe nella parte di Zeus, Matt Damon, Sam Neill e Luke Hemsworth. Melissa McCarthy, inoltre, dovrebbe apparire nei panni di Hela.

Oltre ai Guardiani della Galassia, nel cast ci saranno anche Jaimie Alexander nei panni di Sif, Ben Falcone, Jenny Morris, Simon Russell Beale e Christian Bale nei panni del villain.