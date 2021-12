Thor: Love and Thunder "sarà uno shock per il pubblico" secondo un artista Marvel

La follia imperverserà in Thor: Love and Thunder, come conferma uno degli artisti Marvel coinvolti nell'aspetto visivo del film.

Thor: Love and Thunder sarà uno shock per il pubblico di Marvel mostrando qualcosa a cui gli spettatori non sono ancora pronti, come suggerisce l'artista di Marvel Andy Park.

La potente Thor

La trama di Thor: Love and Thunder anticipata finora doveva già farci intravedere ciò che ci attende all'orizzonte. Il quarto capitolo della saga di Thor, il secondo diretto da Taika Waititi, non vedrà semplicemente il ritorno dei personaggi interpretati da Chris Hemsworth, Natalie Portman e Tessa Thompson, ma supererà i limiti della comfort zone di Marvel, come anticipa Andy Park a screenRant:

"C'è un motivo per cui ci sono stati più di dieci anni di film Narvel di successo e perché questo franchise sta crescendo. Thor: Love and Thunder rientra nella volontà di Marvel si superare i limiti e oltrepassare i confini di ciò che è comodo e prevedibile".

Thor: Love and Thunder, Christian Bale nei panni di Gorr il macellatore di dei nelle foto leaked

In Thor: Love and Thunder, che vedrà la Jane Foster di Natalie Portman prendere il posto di Mighty Thor, le sorprese non mancheranno come anticipa Park: "Sarete sorpresi da come i personaggi verranno spinti oltre i limiti. Penso che Taika l'abbia anticipato in qualche intervista, lui per primo è sorpreso di essere stato autorizzato a fare un film così. Questo film è follemente selvaggio. È così divertente. Non vedo l'ora che tutti lo vedano perché è stato così divertente lavorare e progettare così tanti personaggi e creare fotogrammi chiave."

Thor: Love and Thunder arriverà nelle sale italiane il 6 luglio 2022. Diretto da Taika Waititi, il film è interpretato da Chris Hemsworth, Natalie Portman e Tessa Thompson, che riprendono i propri ruoli, mentre Christian Bale interpreterà l'antagonista, Gorr il macellatore di dei.