Thor: Love and Thunder, svelato il ruolo di Christian Bale

Thor: Love and Thunder, film Marvel diretto da Taika Waititi, avrà nel proprio cast anche l'attore Christian Bale e ora è stato svelato il ruolo che è stato affidato alla star: Gorr, il macellatore di dei. La notizia è stata svelata da Kevin Feige durante la presentazione dei prossimi progetti dello studio destinati al piccolo e grande schermo.

Gorr, il personaggio affidato a Christian Bale in Thor: Love and Thunder, è cresciuto convinto che gli dei non potessero esistere dopo un terribile lutto, venendo così escluso dalla sua tribù. Dopo aver scoperto che gli dei esistono ma non aiutano chi è in difficoltà, come la sua famiglia, ha deciso di ucciderli tutti ottenendo una potente arma. Tra le pagine dei fumetti Gorr riesce quasi a uccidere Thor, ma viene fermato da un gruppo di vichinghi che lo lasciano sfigurato, tagliandogli un braccio. Gorr riesce poi a compiere dei viaggi nel tempo e a rappresentare una pericolosa minaccia per il personaggio interpretato sul grande schermo da Chris Hemsworth.

Thor: Love and Thunder arriverà nei cinema americani l'11 febbraio 2022 e avrà come protagonisti nuovamente Hemsworth e Natalie Portman. Nel cast ci sarà anche Thessa Thompson nella parte di Valkyrie. Tra gli interpreti ci saranno anche Chris Pratt che riprenderà il ruolo di Star-Lord e Taika Waititi riprenderà la parte di Korg.