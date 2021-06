Thor: Love and Thunder: riprese finite, Taika Waititi: "Sarà un film folle"

Terminano ufficialmente le riprese di Thor: Love and Thunder, come ci tengono a far sapere Taika Waititi e Chris Hemsworth con una nuova foto dal set del film Marvel.

Dopo 5 mesi di riprese, la fase di produzione di Thor: Love and Thunder è ufficialmente è ufficialmente conclusa, come annunciano il regista e il protagonista della pellicola, Taika Waititi e Chris Hemsworth, con una nuova foto.

È il medesimo scatto quello pubblicato da Hemsworth e Waititi sui social, e tutto per farci sapere che sono terminate le riprese del quarto capitolo della saga cinematografica dedicata al Dio del Tuono.

"E siamo giunti alla fine per Thor: Love and Thunder" scrive infatti Waititi "A volte due persone fanno squadra per essere d'ispirazione al mondo e cambiare per sempre il panorama cinematografico. E poi ci siamo io e @chrishemsworth, che siamo troppo cool per preoccuparci di qualsiasi cosa se non di realizzare film che porteranno una gioia assoluta alle persone.

Ok, non sembriamo fighi qui, lo so".

E aggiunge poi, anticipando un'intensa fase di post-produzione: "Questo film è la cosa più folle che abbia mai fatto, ed è un onore sgobbare così tanto e avere dei crolli mentali per far sì che potrà essere tutto pronto e lo possiate vedere per maggio 2022. @marvelstudios ph: @jasinboland".

Simili parole sono state pronunciate da Chris Hemsworth che, come l'amico e collega, non può che far sfoggio del suo senso dell'umorismo "Abbiamo finito di girare qui sul set di Thor Love and Thunder, ma è anche la giornata nazionale del 'non ve la tirate', quindi ho trovato questa foto chiaramente super rilassata, molto appropriata".

"Questo film sarà totalmente folle, divertente e potrà anche farvi uscire una o due lacrimucce. Tanto amore e tanto tuono! Grazie a tutti i membri del cast e della crew che hanno realizzato un altro incredibile film Marvel. Allacciate le cinture e preparatevi, ci vediamo al cinema! @taikawaititi @marvelstudios ph: @jasinboland" ribadisce.

Non resta dunque che attendere maggio 2022 per scoprire quanto folle sarà realmente Thor: Love and Thunder.