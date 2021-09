Thor: Love and Thunder, il nuovo logo del film in alcune foto condivise online

Thor: Love and Thunder ha ora un nuovo logo grazie alle foto condivise online che mostrano i cappelli indossati dai membri della troupe del film diretto da Taika Waititi.

Jim Velasco, coordinatore di Marvel Studios, ha pubblicato online due scatti accompagnati da una breve didascalia in cui spiega il motivo per cui apprezza la grafica utilizzata.

Jim Velasco ha scritto online: "Amo il cappello della troupe di Thor: Love and Thunder perché il design sul lato anteriore ricorda molto il logo originale di Owen Hart".

Nel corso dei mesi la grafica usata per il materiale promozionale e per gli oggetti utilizzati dalle persone al lavoro sul film è già cambiata un paio di volte e bisognerà attendere ancora a lungo, probabilmente, per scoprire quale sarà la versione definitiva utilizzata dal film Marvel.

Al momento sono disponibili pochissime informazioni ufficiali riguardanti la nuova avventura del supereroe e la Marvel, come di consueto, sta mantenendo la segretezza il più possibile, concentrandosi per ora nella promozione di Eternals.

Thor: Love and Thunder arriverà nelle sale a febbraio 2022 e nel cast ci saranno ovviamente Chris Hemsworth, il ritorno di Natalie Portman, Tessa Thompson, Chris Pratt, Jaimie Alexander, Pom Klementieff, Dave Bautista, Karen Gillan, Sean Gunn, Jeff Goldblum e Vin Diesel.