Thor: Love and Thunder, Natalie Portman sarà la versione femminile di Thor!

il film Thor: Love and Thunder, quarto capitolo della storia del supereroe, mostrerà Natalie Portman in una versione al femminile di Thor.

Thor: Love and Thunder è il titolo del quarto film della storia del supereroe e vedrà il ritorno di Natalie Portman nel ruolo di una versione femminile di Thor.

Il film avrà nuovamente come protagonista Chris Hemsworth e accanto alla star australiana ci sarà Tessa Thompson, ora leader di Asgard dopo gli eventi di Avengers: Endgame. L'attrice, commentando la nuova fase del suo personaggio, ha confermato l'omossessualità di Valkyrie dichiarando: "La prima cosa che deve fare è trovare la sua nuova regina".

Thor: Love and Thunder, che debutterà nelle sale il 5 novembre 2021, sarà ispirato al fumetto The Mighty Thor e il regista Taika Waititi ha dichiarato sul palco del San Diego Comic-Con 2019: "Chi conosce quella storia sa che è incredibile, piena di emozioni ed introduce per la prima volta la versione al femminile di Thor. Per noi c'era solo una persona che poteva interpretare quella parte. Per favore accogliete sul palco Natalie Portman!".

L'attrice premio Oscar, nuovamente al Comic-Con, ha scherzato dichiarando che ha sempre avuto "invidia del martello".

Chris e Tessa hanno poi svelato di non aver ancora letto la sceneggiatura del film. Hemsworth ha però in mente la situazione di Thor dopo la vittoria su Thanos in Endgame: "Sta facendo un abbonamento a Netflix e a questo punto dovrebbe già essere sul divano".

What's Tessa Thompson's first agenda item when she becomes Asgard's ruler? Finding a queen #SDCC https://t.co/15JenKA8kb pic.twitter.com/uxHx7niYNf — Variety (@Variety) July 21, 2019