Thor: Love and Thunder, Natalie Portman sorprende il pubblico a Roma

Natalie Portman sorprende il pubblico romano introducendo una proiezione di Thor: Love and Thunder al The Space Cinema Moderno.

Il nuovo film Marvel Studios Thor: Love and Thunder è da ieri nelle sale italiane e, per l'occasione, Natalie Portman ha stupito il pubblico e i fan con una visita a sorpresa al The Space Cinema Moderno di Roma: gli spettatori hanno accolto con grande entusiasmo l'attrice che li ha salutati e augurato loro una buona visione.

Inoltre, Natalie Portman ha sorpreso alcuni bambini, bambine e famiglie del network di Famiglie Arcobaleno e Sport Senza Frontiere, charity partner di lunga data di Disney Italia. In particolare, i bambini e le bambine hanno potuto incontrare l'attrice e porle domande sul film a seguito di una proiezione, in italiano con sottotitoli in ucraino, a loro dedicata. Oltre alle Famiglie Arcobaleno, supportate dall'omonima associazione che lotta per il riconoscimento di ogni tipo di famiglia, l'iniziativa ha coinvolto anche un gruppo di famiglie ucraine seguite da Sport Senza Frontiere nel centro estivo Joy for Ukraine, che accoglie 160 persone per promuove l'inclusione sociale attraverso lo sport, corsi di italiano, counselling psicologico e attività ludico ricreative.

Thor: Love And Thunder, Natalie Portman: "Adesso le supereroine sono di più, ma non basta ancora"

Come rivela la nostra recensione di Thor: Love and Thunder, al cinema da oggi, lo spettacolo non manca nel nuovo capitolo dedicato alle avventure del dio del Tuono. Alla fine di Avengers: Endgame avevamo lasciato Thor pronto a partire per lo spazio insieme ai Guardiani della Galassia dopo aver affidato a Valchiria il compito di regnare su New Asgard. Ma sappiamo anche il personaggio è alla ricerca della sua regina per coronare finalmente il suo sogno d'amore.

Il film è diretto da Taika Waititi (Thor: Ragnarok, Jojo Rabbit) e prodotto da Kevin Feige e Brad Winderbaum.