Thor: Love And Thunder, Natalie Portman: "Riprendere il ruolo di Jane Foster è stato molto eccitante"

Prima di Thor: Love And Thunder, se non consideriamo la sua breve apparizione in Avengers: Endgame, è passato un bel po' di tempo da quando i fan hanno visto Jane Foster di Natalie Portman nel Marvel Cinematic Universe: il suo personaggio è stato soltanto menzionato in Avengers: Age Of Ultron e nei capitoli successivi i riflettori si sono allontanati da lei.

Ora, tuttavia, con Thor: Love and Thunder Jane si trasforma nella Dea del Tuono e il personaggio della Portman torna al centro dell'attenzione. A questo proposito, l'attrice ha recentemente parlato della sua esperienza, approfondendo i dettagli riguardanti il suo ritorno ad un blockbuster targato Marvel.

Durante una recente intervista di Cinemablend, l'attrice ha rivelato che il processo è stato di natura collaborativa sin dall'inizio, aggiungendo che ha perfino avuto la possibilità di fornire una serie di input al sceneggiatore/regista della pellicola, Taika Waititi.

"È stato davvero emozionante immaginare con Taika, Chris Hemsworth e Jenn Kaytin Robinson, la nostra co-sceneggiatrice, come potevano essere stati per Jane gli anni tra Dark World e questo film, o forse dovrei dire da Avengers al nuovo film. In ogni caso, riprendere il ruolo di Jane Foster è stato molto eccitante così come riuscire a mettere insieme tutti i pezzi della relazione tra Thor e Jane", ha concluso Natalie Portman.