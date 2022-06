Thor: Love and Thunder, come ha fatto Natalie Portman a essere più alta? Svelato il segreto

Natalie Portman sta per tornare nell'universo Mavel in Thor: Love and Thunder, nel ruolo di Jane Foster e a quanto pare qualcuno l'ha fatta crescere di qualche centimetro.

Natalie Portman sarà la protagonista di Thor: Love and Thunder, attesissimo nuovo cinecomic Marvel diretto da Taika Waititi, con Chris Hemsworth. L'attrice torna nei panni di Jane Foster dopo anni, ma anche in quello di Mighty Thor: per farlo è dovuta crescere di qualche centimetro.

Thor: Love & Thunder, Chris Hemsworth e Natalie Portman sono i due Thor

Questa settimana Natalie Portman troneggia sulla cover di Variety. Per l'occasione, l'attrice ha fornito nuove anticipazioni su Thor: Love and Thunder, rivelando l'imponente lavoro sul suo fisico per diventare Mighty Thor. Nataliee Portman non si è limitata ad aumentare la massa muscolare, ma è perfino dovuta "crescere" di qualche centimetro:

"Sono diventata alta come non lo sono mai stata. Come donna di un metro e sessanta non ero adatta per un personaggio del genere, che dovrebbe essere almeno un metro e ottanta. Mi è piaciuto sembrare più alta del solito".

Thor: Love and Thunder, Chris Hemsworth e Natalie Portman per mano sul set (FOTO)

Ma come ha fatto a crescere in altezza Natalie Portman? Il regista Taika Waititi doveva trovare un metodo e insieme al suo team ha escogitato un trucco. Niente di tecnologico, come ha rivelato l'attrice: "Costruivano un percorso che fosse come un piede da terra o altro, e io ci camminavo sopra".

Un trucchetto molto semplice, ma efficace, che ha permesso a Natalie Portman di essere ancora più perfetta nel ruolo assegnatole in Thor: Love and Thunder. La vedremo dunque più alta nel cinecomic Marvel, nei cinema italiani dal 6 luglio.