Thor: Love and Thunder, Natalie Portman e Chris Hemsworth sono i due Thor in una nuova foto

Una nuova foto di Thor: Love and Thunder ci offre uno sguardo ravvicinato a Mighty Thor di Natalie Portman. L'immagine è stata rivelata da Empire Magazine e mostra Natalie Portman in piedi a fianco del Thor di Chris Hemsworth. Non solo sono entrambi in costume, ma Portman tiene in mano il ricostruito Mjolnir.

Parlando di Thor: Love and Thunder, il regista e sceneggiatore Taika Waititi ha spiegato cosa significhi il ritorno di Jane Foster per Thor.

"Sono passati circa otto anni", ha detto Waititi. "Hai avuto un'altra vita, e poi l'amore della tua vita torna sulla scena, e ora è vestito come te. Thor va fuori di testa".

Pur non potendo rivelare troppi dettagli sul ritorno di Jane Foster, Waititi ha spiegato il motivo per cui riteneva che questo fosse il modo giusto per riportarla indietro e come l'utilizzo del fumetto di Jason Aaron, The Mighty Thor, come ispirazione per il film sia arrivato solo in seguito.

"Non sapevo che avremmo usato la trama del personaggio di Mighty Thor fino a quando non abbiamo iniziato a elaborare la storia vera e propria", dice Waititi. "Stavo scrivendo e mi sono detto, 'Non sarebbe bello se riportare Jane nella trama? Non volevo che Natalie tornasse a interpretare lo stesso personaggio che va in giro con l'attrezzatura scientifica. Mentre Thor vola in giro, lei viene lasciata sulla Terra battendo il piede e chiedendosi 'Quando tornerà?' È noioso. Vuoi che lei faccia parte dell'avventura".

Waititi è stato entusiasta di permettere che Natalie Portman infondesse le sue abilità comiche nel ruolo:

"Natalie è davvero divertente nella vita reale. Ha un gran senso dell'umorismo, e non credo che sia stato sfruttato abbastanza nei primi film".

L'uscita italiana di Thor: Love and Thunder è prevista per il 6 luglio 2022.