Thor: Love and Thunder: il minutaggio potrebbe essere stato rivelato ed è sorprendentemente breve

Thor: Love and Thunder sarà la prossima grande pellicola a raggiungere il grande schermo per il Marvel Cinematic Universe tuttavia, per quanto concerne il minutaggio, sembra che il film racconti la sua storia più velocemente rispetto ai capitoli precedenti: è stato riferito che il nuovo film di Thor è piuttosto breve, almeno per gli standard Marvel.

Thor: Love & Thunder, Chris Hemsworth e Natalie Portman sono i due Thor

La pellicola arriverà nelle sale italiane il prossimo 6 luglio ma la pagina di prevendita di Regal ha già reso nota la durata del film specificando che sarà "soltanto" di 120 minuti, mentre AMC specifica che sarà lungo un'ora e 59 minuti. Questa ovviamente non è una notizia ufficiale, visto che la Marvel non ha ancora rivelato niente a proposito del minutaggio del film.

Il franchise di Thor è sempre stato più breve rispetto al resto delle pellicole incentrate sui più potenti eroi della Terra: Thor: Ragnarok aveva una durata pari a due ore e 10 minuti ed è il film di Thor più lungo fino ad oggi, mentre il film originale e Thor: The Dark World erano entrambi lunghi meno di due ore.

Fa pensare il fatto che, oltre a Thor: Love and Thunder, anche Doctor Strange nel Multiverso della Follia si è rivelato essere più corto del previsto con le sue due ore e sei minuti, il che lo rende un po' più breve degli altri capitoli della saga. C'è da chiedersi se stiamo iniziando a vedere una tendenza per quanto concerne il minutaggio dei film Marvel, o se si tratta soltanto di una strana coincidenza.