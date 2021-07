Thor: Love and Thunder, Matt Damon parla della sua partecipazione al film

Nel cast di Thor: Love and Thunder ci sarà anche l'attore Matt Damon che ha parlato della sua partecipazione al film diretto da Taika Waititi durante una conversazione con Jess Cagle per Sirius XM.

L'attore aveva già recitato in Thor: Ragnarok nel 2017 e ha partecipato alle riprese che si sono svolte in Australia.

Venezia 2017: Matt Damon al photocall di Suburbicon

Matt Damon ha spiegato, parlando di Thor: Love and Thunder: "Non so se sia un segreto o no visto che tutti lo sanno. Sono andato in Australia per le riprese. Penso che sia stato scoperto perché i paparazzi hanno scattato delle foto, rivelando cosa stavamo facendo".

L'attore ha poi aggiunto: "In un certo senso stavamo riprendendo un cameo che io e Luke Hemsworth abbiamo avuto nel film precedente".

Damon ha aggiunto che Taika Waititi ha chiesto di ritornare sul set e hanno ripreso l'approccio divertente alla storia dei loro personaggi ideato per Thor: Ragnarok, proponendone una versione aggiornata.

Al momento sono disponibili pochissime informazioni su Thor:Love and Thunder e la Marvel sembra tenere le cose segrete. Questi dettagli anticipati da Taika Waititi, quindi, si rivelano molto preziosi per tutti i fan, che non vedono l'ora di vedere il film al cinema.

Thor: Love and Thunder arriverà nelle sale a febbraio 2022 e nel cast ci saranno ovviamente Chris Hemsworth, il ritorno di Natalie Portman, Tessa Thompson, Chris Pratt, Jaimie Alexander, Pom Klementieff, Dave Bautista, Karen Gillan, Sean Gunn, Jeff Goldblum e Vin Diesel.