Thor: Love and Thunder, Matt Damon nel cast

Matt Damon è in quarantena in Australia insieme alla famiglia in attesa di approdare sul set di Thor: Love and Thunder a fianco di Chris Hemsworth e Natalie Portman.

Matt Damon è atterrato in Australia per recitare in Thor: Love and Thunder. Il divo dovrà affrontare due settimane di quarantena prima di affiancare Chris Hemsworth e Christian Bale nel nuovo cinecomic Marvel.

Anche le co-star Chris Pratt, Dave Bautista e Tessa Thompson sono attualmente in quarantena in Australia, mentre Natalie Portman è arrivata nel paese a settembre con la famiglia. Chris Hemsworth, protagonista della quarta pellicola standalone su Thor, vive a Byron Bay, cittadina balenare a nord di Sydney.

"Io e la mia famiglia siamo felici di poter chiamare l'Australia casa per i prossimi mesi" ha dichiarato Matt Damon a un quotidiano locale. "Le crew australiane sono note per la loro professionalità e sarà una gioia poter lavorare con loro dopo quattordici giorni di quarantena, ne vale la pena."

Matt Damon non è estraneo al Marvel Universe essendo apparso in un cameo in Thor: Ragnarok nel ruolo di un attore che interpreta Loki in uno spettacolo teatrale di Asgard. Al momento non sappiamo se gli sia stato affidato un nuovo ruolo o meno.

Come nel caso del precedente film, anche Thor: Love and Thunder sarà diretto da Taika Waititi. L'inizio delle riprese in Australia è imminente.

L'uscita di Thor: Love And Thunder è fissata per il maggio 2022.