Thor: Love and Thunder: la Malesia conferma l'annullamento dell'uscita del film di Taika Waititi

Dopo Lightyear - La vera storia di Buzz , anche Thor: Love and Thunder stato bannato in Malesia: un operatore teatrale ha confermato l'annullamento dell'uscita del film di Taika Waititi.

La Golden Screen Cinemas, un operatore teatrale della Malesia, ha rivelato che Thor: Love and Thunder non uscirà nelle sale cinematografiche del paese: la notizia arriva in seguito all'annuncio di due settimane fa secondo cui l'uscita del film sarebbe stata posticipata a tempo indeterminato.

"Cari clienti stimati, vi informiamo che la Disney ha affermato che Thor Love and Thunder dei Marvel Studios non uscirà in Malesia. Apprezziamo la vostra pazienza e ci scusiamo per gli eventuali disagi causati", ha affermato la GSC su tutti i suoi profili social media.

"Per favore, comprate il nostro merchandise, OK": questa è la seconda critica ironica, ai danni di Disney, proveniente dalla più grande catena di cinema del paese nell'arco di una sola settimana. Poco dopo la presentazione dei Marvel Studios al Comic-Con, la GSC ha diffuso il calendario delle uscite dei film Marvel, ma ha barrato "Thor".

Diretto da Taika Waititi, il film è uscito l'8 luglio in Nord America, dove ha incassato 283 milioni di dollari fino ad oggi, per un box office mondiale pari a 685 milioni di dollari. Il rinvio a tempo indeterminato di Thor: Love and Thunder è il secondo in Malesia nell'arco di due mesi per quanto concerne i film Disney: il primo è stato Lightyear - La vera storia di Buzz.