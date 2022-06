Lightyear - La vera storia di Buzz bandito in 14 paesi per via di un bacio gay, a rischio anche la Cina

14 nazioni asiatiche e mediorientali hanno bandito Lightyear - La vera storia di Buzz per la presenza di un bacio gay in una scena, a rischio anche l'uscita del film Pixar in Cina.

Manca ormai solo un giorno all'arrivo nei cinema di Lightyear - La vera storia di Buzz, uno dei 15 film più attesi dell'estate 2022. Ma la pellicola animata Disney/Pixar è stata bandita in 14 paesi mediorientali e asiatici per via della presenza di un bacio gay che avrebbe messo a repentaglio anche l'uscita in Cina.

Lightyear - La vera storia di Buzz: un'immagine del film

Un produttore di Lightyear - La vera storia di Buzz ha rivelato a Reuters che le autorità cinesi avevano chiesto tagli al film, cosa che la Disney ha rifiutato di fare, e teme che il film non uscirà in quello che è il mercato più vasto mercato. Il film d'animazione ritrae una coppia dello stesso sesso che condivide un breve bacio, sequenza che ha spinto nazioni come Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita e Kuwait a vietare il film.

Gli Emirati Arabi Uniti hanno affermato che la relazione omosessuale ha violato gli standard di contenuto dei media del Paese. L'omosessualità è, infatti, considerata un crimine in molti paesi del Medio Oriente.

I rappresentanti di altri paesi, tra cui Arabia Saudita, Egitto, Indonesia, Malesia e Libano, non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento sul motivo per cui non avrebbero consentito la proiezione del film.

Lightyear - La vera storia di Buzz: un'immagine

Come rivela la nostra recensione di Lightyear - La vera storia di Buzz, il film è un prequel dell'acclamato franchise di Toy Story che vede Chris Evans impegnato a doppiare il protagonista, Buzz Lightyear, leggendario ranger dello spazio.

Nel film, la migliore amica di Buzz è una ranger spaziale donna che sposa un'altra donna. Una scena che mostra le pietre miliari nella relazione della coppia include anche un breve bacio. La Disney non ha ricevuto risposta dalle autorità cinesi sull'opportunità di consentire il film nei cinema, come spiega la produttrice di Lightyear Galyn Susman, ribadendo che lo studio non ha intenzione di apportare modifiche al film. La Cina ha rifiutato in passato altre rappresentazioni sullo schermo dell'omosessualità.

Lightyear - La vera storia di Buzz: i piloti Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz in un cameo

"Non taglieremo nulla, specialmente qualcosa di così importante come la relazione d'amore e di ispirazione che mostra a Buzz cosa gli manca dalle scelte che sta facendo, quindi il bacio gay non verrà tagliato", ha detto Susman a Reuters sul red carpet della premiere a Londra.

"È fantastico far parte di qualcosa che sta facendo passi avanti nella capacità di inclusione sociale, ma è frustrante che ci siano ancora nazioni che non sono dove dovrebbero essere", ha aggiunto la star Chris Evans.