Thor: Love and Thunder, James Gunn sta collaborando con Taika Waititi per il nuovo film Marvel

Il regista di Thor: Love and Thunder Taika Waititi potrà avvalersi della consulenza del collega del MCU James Gunn per quel che concerne i Guardiani della Galassia presenti nel film.

Come prassi nel MCU, James Gunn sta dando una mano a Taika Waititi per Thor: Love and Thunder, o almeno per quanto riguarda le parte relative ai Guardiani della Galassia.

Nell'intreccio di storie e personaggi che è il Marvel Cinematic Universe, è difficile che qualcosa possa venir lasciato al caso, e così per le produzioni che presentano innesti da altri franchise, il regista dei film in questione è solito consultare i propri colleghi per meglio amalgamare gli ingredienti a disposizione.

È ciò che è stato fatto, ad esempio, per Avengers: Infinity War, che ha visto la collaborazione di diversi filmmaker del MCU come James Gunn, Taika Waititi e Peyton Reed, che hanno offerto il proprio input ai Fratelli Russo per le parti relative ai personaggi di cui si erano occupati fino a quel momento.

E qualcosa di simile sta avvenendo ora per Thor: Love and Thunder. Come confermato da Gunn in persona, infatti, il regista de I Guardiani della Galassia sta operando come consulente per il film, che vedrà la presenza di alcuni membri del team spaziale più strampalato che sia.

"Stai facendo da consulente in Thor: Love and Thunder per quanto riguarda i Guardiani?" gli è stato chiesto su Twitter.

"Si, lo to facendo. Ma sono in buone mani con @TaikaWaititi" è stata la risposta del regista.

Thor: Love and Thunder arriverà nelle sale a maggio del 2022, e le riprese sono attualmente in corso in territorio australiano.