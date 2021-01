Thor: Love and Thunder, nuove foto dal set in costruzione in Australia

Le riprese di Thor: Love and Thunder stanno per iniziare in Australia e nuove foto mostrano le scenografie in fase di costruzione sul set.

Le riprese di Thor: Love and Thunder stanno per iniziare e, mentre i membri del cast continuano ad arrivare in Australia, la produzione sta ultimando la preparazione sul set, come dimostrano alcune foto apparse online e condivise dal sito DailyMail.

Il film avrà come star Chris Hemsworth e Natalie Portman che riprenderà il ruolo di Jane Foster, mostrata nel nuovo sequel diretto da Taika Waititi in una nuova veste eroica.

Per ora i dettagli della trama di Thor: Love and Thunder sono, come prevedibile, avvolti dal mistero, tuttavia gli scatti hanno fatto emergere alcune ipotesi tra i fan.

Il sito Murphy's Multiverse sostiene infatti che le foto potrebbero mostrare le scenografie create per il pianeta di Gorr, il villain affidato a Christian Bale, e che sullo schermo si potrebbe assistere anche a un'apparizione di Hela, considerando che era in possesso di un'arma spesso associata al Macellatore degli dei che farà il suo debutto nel nuovo capitolo delle avventure del protagonista interpretato da Chris Hemsworth.

Nel cast di Thor: Love and Thunder, in uscita nel mese di maggio 2022, ci saranno anche gli interpreti dei Guardiani della Galassia Chris Pratt, Dave Bautista, Pom Klementieff, Bradley Cooper e Vin Diesel, Karen Gillan nella parte di Nebula e Jamie Alexander in quella di Lady Sif. Tra i nuovi arrivi anche quello di Matt Damon con un ruolo di cui non sono stati svelati i dettagli.

Il regista Taika Waititi, inoltre, riprenderà il ruolo di Korg.

Ecco le foto dal set: