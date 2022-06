Thor: Love and Thunder, svelata la durata, sarà uno dei film più brevi dell'MCU

Mentre scatta il conto alla rovescia per l'uscita di Thor: Love and Thunder, nei cinema italiani dal 6 luglio, un rumor rivela la durata del cinecomic Marvel che, se confermata, lo renderebbe uno dei film più brevi dell'MCU.

Secondo un nuovo post dell'account Twitter Big Screen Leaks, la durata di Thor: Love and Thunder è fissata a 1:58:34, poco meno di 120 minuti. Durata abbastanza ridotta, visto che molti film della Fase 4 dell'MCU durano ben oltre le due ore. In questo caso Thor: Love and Thunder sarebbe anche più breve del precedente capitolo sul Dio del Tuono, Thor: Ragnarok, che dura 130 minuti.

In Thor: Love & Thunder il Dio del Tuono affronterà un percorso diverso da qualsiasi cosa abbia mai affrontato: una ricerca di pace interiore. Ma il suo ritiro dall'azione viene interrotto da un killer galattico noto come Gorr il Macellatore di Dei, che persegue l'estinzione degli dei. Per combattere la minaccia, Thor chiede l'aiuto di Re Valchiria, Korg e dell'ex fidanzata Jane Foster, che - con sorpresa di Thor - brandisce inspiegabilmente il suo martello magico, Mjolnir, come il Potente Thor. Insieme, intraprendono una straziante avventura cosmica per svelare il mistero della vendetta perseguita da Gorr e fermarlo prima che sia troppo tardi.

Thor: Love and Thunder, Thor grasso fa la sua comparsa nel nuovo teaser

Thor: Love and Thunder vede il ritorno di Chris Hemsworth nei panni del Dio del Tuono, Tessa Thompson nei panni di Valkyrie e Natalie Portman nei panni di Jane Foster, che ora assume il ruolo di Mighty Thor e brandisce l'iconico Mjolnir. Anche il premio Oscar Christian Bale farà il suo ritorno nel genere dei supereroi nel ruolo del malvagio Gorr il macellatore di dei.

Thor: Love and Thunder, diretto ancora una volta da Waititi da una sceneggiatura che ha scritto insieme a Jennifer Kaytin Robinson, uscirà nei cinema italiani il 6 luglio.