Thor: Love and Thunder, Thor grasso fa la sua comparsa nel nuovo teaser

Vi mancava Thor grasso? Marvel ha pensato anche a voi. Un nuovo teaser trailer di Thor: Love and Thunder, intitolato Speech, anticipa il ritorno della versione paffuta di Thor che abbiamo imparato a conoscere in Avengers: Endgame.

Chris Hemsworth e il regista Taika Waititi tornano a collaborare per la seconda volta dopo Thor: Ragnarok per la quarta pellicola standalone dedicata al Dio del Tuono. Ambientato dopo gli eventi della Infinity Saga, Thor: Love and Thunder vede, inoltre, il ritorno di Jane Foster (Natalie Portman), che diventerà Mighty Thor.

Thor: Love and Thunder ha molte frecce al suo arco, come il coinvolgimento dei Guardiani della Galassia, l'arrivo di Mighty Thor e il regno di Re Valkyria a New Asgard. Nel frattempo, Christian Bale si unisce al MCU nei panni di Gorr il Macellatore di Dei, principale villain della storia. Al centro del cinecomic ritroveremo Thor, stavolta alle prese con una crisi di mezza età mentre sta cercando di capire cosa accadrà per lui dopo la Infinity Saga.

Marvel Entertainment ha condiviso un nuovissimo teaser trailer contenente alcune nuove scene e persino nuovi dialoghi di Gorr. Ma il dettaglio più interessante riguarda l'apparizione di Thor grasso dopo Avengers: Endgame. Anche se il teaser non rivela alcun contesto per l'apparizione, è probabile che si tratti di una sequenza di flashback che mostra le avventure del Dio del Tuono con i Guardiani della Galassia.

L'uscita italiana di Thor: Love and Thunder è fissata per il 6 luglio.