Thor: Love and Thunder, Christian Bale non può competere col fisico di Chris Hemsworth "Inutile allenarsi"

Christian Bale era consapevole che sfidare il collega di Thor: Love and Thunder e dio del tuono titolare Chris Hemsworth sul piano fisico sarebbe stato inutile anche di fronte all'allenamento più intenso.

Un'immagine di Gorr

Pur interpretando il villain di Thor: Love and Thunder Gorr il macellatore di dei, minaccia che Thor deve affrontare nel nuovo cinecomic Marvel, Christian Bale ha rinunciato a qualsiasi ambizione "muscolare".

"Non ha senso allenarsi perché non puoi competere con Chris Hemsworth", ha detto Bale a The Wrap.

Il vincitore dell'Oscar ha aggiunto che lo sceneggiatore/regista Taika Waititi gli ha dato da leggere fumetti con Gorr come preparazione per interpretare il cattivo. A colpire il talentuoso attore è stato soprattutto un aspetto specifico di Gorr: il suo costume.

"Ho dato un'occhiata brevemente e ho detto 'Ha un perizoma addosso. Nessuno vuole vedermi così'", ha scherzato Bale. "Era anche pieno di muscoli nei fumetti. E stavo girando un altro film in cui ero piuttosto magro. Amico, nessuno vuole vedermi con un perizoma".

Come rivela la nostra recensione di Thor: Love and Thunder, la nuova avventura Marvel, sequel del film del 2017 Thor: Ragnarok, è interpretata da Chris Hemsworth, Tessa Thompson e Natalie Portman, che fa ritorno nel franchise per la prima volta da Thor: The Dark World del 2014.