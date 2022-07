Thor: Love and Thunder, quante e quali scene post-credit ci sono?

Finalmente ci siamo: Thor: Love and Thunder è arrivato sul grande schermo per elettrizzare ancor di più questa calda estate. Ma come sempre, non andatevene subito dalla sala una volta terminato il film (tanto il condizionatore vi è amico), perché vi aspettano due scene post-credit.

Come di consueto con ogni film Marvel, lo spettacolo non termina una volta raggiunti i titoli di coda.

Il Marvel Cinematic Universe ci ha insegnato che c'è sempre qualcosa dopo (salvo rare eccezioni) e nel caso di Thor: Love and Thunder sono due gli strascichi del nuovo film diretto da Taika Waititi; e mentre il primo introduce addirittura un nuovo personaggio, il secondo riporta sullo schermo un volto familiare...

Nella prima scena post-credit di Thor: Love and Thunder, come ricorda anche Dexerto, troviamo lo Zeus interpretato da Russel Crowe intento ad essere "rattoppato" dopo lo scontro con Thor, e piuttosto contrariato da quanto avvenuto: "Una volta essere degli Dei significava qualcosa" incalza "Ti pregavano di mostrare pietà senza nemmeno sapere se esistevi o meno. Ora, quando alzano lo sguardo al cielo, non ci chiedono fulmini, non ci chiedono pioggia. Vogliono solo vedere uno dei loro cosiddetti supereroi. Ma quando siamo diventati una barzelletta?".

E parlando con un interlocutore fuori campo afferma: "Ma impareranno ad avere di nuovo paura di noi quando Thor figlio di Odino cadrà dal cielo. Hai capito, Ercole? Mi hai compreso, figlio mio?".

A quel punto, la telecamera ci mostra proprio il figlio di Zeus, Ercole, che nel MCU sembra avrà il volto di Brett Goldstein (Ted Lasso, SuperBob), e che risponde "Sì, padre".

La seconda scena dopo i titoli di coda è incentrata invece sulla Jane Foster di Natalie Portman che, scopriamo, dopo la sua morte è riuscita a raggiungere il Valhalla.

E a darle il benvenuto nel paradiso degli Dei chi trova? Heimdall (Idris Elba), che con la sua solita schiettezza l'accoglie dicendole "Jane Foster! Vedo che sei morta, adesso. Grazie per esserti presa cura di mio figlio. Qui sei la benvenuta, nella Terra degli Dei".

E voi, cosa ne avete pensato di Thor: Love and Thunder? E cosa credete che accadrà in futuro?