Thor: Love and Thunder, Chris Hemsworth posa con Taika Waititi e col falso Loki Matt Damon (FOTO)

Chris Hemsworth in posa con Taika Waititi e col falso Loki Matt Damon in una foto dal set australiano di Thor: Love and Thunder, quarto capitolo della saga dei Dio del Tuono.

Tra un ciak e l'altro di Thor: Love and Thunder, la star Chris Hemsworth ha trovato il tempo per posare insieme al regista Taika Waititi e all'interprete del finto Loki, Matt Damon, per celebrare l'uscita del loro "album".

Le riprese di Thor: Love and Thunder sono in corso in Australia. Thor è il primo supereroe di casa Marvel ad avere un quarto film a lui dedicato, un franchise nel franchise. Il film vede il ritorno del regista di Thor: Ragnarok, Taika Waititi, e di alcuni dei personaggi da lui inventati. In particolare del gruppo di attori di Asgard che mettono in scena le disavventure di Odino e dei figli. A interpretare il finto Loki è proprio la star Matt Damon, che vediamo nella foto insieme agli amici.

Hemsworth ha postato un'ulteriore foto che vede lui e Matt Damon impegnati a seguire un combattimento UFC in tv.

Oltre a dirigere il film, Taika Waititi riprenderà il ruolo di Korg. Thor: Love and Thunder vedrà il ritorno di Natalie Portman nei panni di Jane Foster, che si appresta a diventare il nuovo Mighty Thor, Tessa Thompson sarà ancora Valkyrie, Jaimie Alexander Lady Sif e in più nel film saranno presenti i nuovi compagni di viaggio di Thor, i Guardiani della Galassia Chris Pratt/Star-Lord, Dave Bautista/Drax, Karen Gillan/Nebula e Rocket. Christian Bale interpreterà il villain Gorr il Macellatore di Dei e Russell Crowe apparirà nel film in un ruolo ancora misterioso.

L'uscita al cinema di Thor: Love and Thunder è fissata per l'11 febbraio 2022. nelle ultime ore Christian Bale è apparso nelle foto che anticipano il suo look in Thor: Love and Thunder.