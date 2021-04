Thor: Love and Thunder, Christian Bale nelle foto che anticipano il suo look nel film

Una serie di foto di Christian Bale sul set di Thor: Love and Thunder potrebbe aver anticipato quello che sarà il look dell'attore nel film Marvel: magro e con la testa rasata.

Le ultime foto di Christian Bale, con la testa rasata a zero, stanno spingendo i fan a chiedersi se sarà questo il suo look in Thor: Love and Thunder. Una cosa è certa, anche in questa occasione l'attore gallese potrebbe stupirci con una delle sue trasformazioni.

Come riportato da Comic Book, Christian Bale è stato fotografato notevolmente dimagrito e con la testa completamente rasata. Che si tratti del suo look definitivo che sfoggerà in Thor: Love and Thunder? Bale si trova in Australia dallo scorso ottobre e, negli ultimi giorni, è stato paparazzato in spiaggia durante una delle pause dalle riprese del nuovo film di Taika Waititi, in cui l'attore interpreterà Gorr il dio macellaio. Il look rasato potrebbe aiutare i truccatori ad applicare più agevolmente il trucco prostetico.

Nel quarto film incentrato su Thor, Christian Bale si scontrerà con il celebre eroe interpretato da Chris Hemsworth, il cui desiderio è quello di eguagliare il medesimo successo raggiunto con Thor: Ragnarok. In occasione di un'intervista con GQ Australia, Hemsworth ha raccontato: "La pressione è molto alta. Quest'energia nervosa, però, serve anche a motivarci e ci aiuta a dare il meglio e a raggiungere la perfezione durante ogni ripresa. Sono molto emozionato all'idea di poter offrire nuovi punti di vista ai fan".

Ad avere buone sensazioni verso il nuovo film Marvel è anche Taika Waititi, che ha assicurato ad Entertainment Weekly: "Ci lanceremo in una nuova straordinaria avventura. Questo è l'aspetto che ho amato in Ragnarok: il fatto che, per noi e per il personaggio, sia stata tutta una gigantesca avventura. Ci sono sempre nuovi percorsi da intraprendere e il nuovo film sarà più bello, luminoso e colorato del precedente!".

Thor: Love and Thunder sarà distribuito al cinema a partire dal 6 maggio 2022.