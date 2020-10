Thor: Love and Thunder, Chris Hemsworth sfotte Taika Waititi che dorme: "Si lavora"

L'emergenza sanitaria avrà anche rallentato tutte le produzioni cinematografiche e tv, ma questo non vuol dire che i lavori siano stati completamente interrotti. La pre-produzione di Thor: Love and Thunder, ad esempio, prosegue spedita, come ci fa sapere anche Chris Hemsworth su Instagram (certo, la foto con Taika Waiti potrebbe far pensare diversamente, ma ci fidiamo...).

"Incredibile primo incontro di revisione della sceneggiatura per Thor Love and Thunder con il nostro impavido leader Taika Waititi" scrive infatti l'interprete del Dio del Tuono nella caption del post "Le mie note erano così dettagliate e intense che l'unico modo affinché Taika potesse assorbirle tutte era quello di rannicchiarsi in un sacco a pelo come il bruco nel suo bozzolo per vagliare le infinite direzioni in cui il film possa condurci".

"Il tipo sullo sfondo, evidentemente, è stato ugualmente colpito dalle mie grandissime abilità da narratore. @taikawaititi #thorloveandthunder @marvel" conclude l'attore.

L'uscita di Thor: Love and Thunder è attualmente in programma per febbraio 2022, e tra i suoi protagonisti vedremo anche Natalie Portman, Tessa Thompson e Christian Bale, il cui ruolo è ancora un mistero (sappiamo solo che interpreterà la parte di un villain, ma sono davvero numerose le teorie al riguardo che circolano sul web).

Waititi, regista e sceneggiatore della pellicola, ha affermato nei mesi scorsi di voler cogliere l'opportunità nascosta dietro i ritardi di produzione dovuti alla pandemia per lavorare con più calma allo script e apportare delle migliorie; operazione che sembrerebbe aver dato i suoi frutti, anche se a noi sarà dato confermarlo (o eventualmente smentirlo) solo tra un paio d'anni.