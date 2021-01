Thor: Love and Thunder, Chris Hemsworth condivide le foto della cerimonia che celebra il primo giorno sul set

Le riprese di Thor: Love and Thunder sono ufficialmente iniziate e il protagonista Chris Hemsworth ha annunciato il via al lavoro condividendo le foto della cerimonia a cui ha partecipato insieme al regista Taika Waititi.

Il primo giorno di produzione è stato infatti segnato dall'accoglienza sul set con un rituale all'insegna del benvenuto.

Chris Hemsworth ha dichiarato: "Un inizio meraviglioso per le nostre riprese oggi con una cerimonia di Benvenuto nella Nazione dai danzatori Gamay della nazione Gadigal e Bidiagal e con performance e la preghiera karakia dei danzatori Maori di Te Araganui".

La star di Thor: Love and Thunder ha aggiungo una spiegazione: "Gli indigeni australiani possono essere orgogliosi di questa nazione, ma molti considerano il 26 gennaio come una data che significa l'inizio dell'espropriazione, della diffusione di malattie, della violenza alla frontiera, della distruzione della cultura, dello sfruttamento, degli abusi, della separazione delle famiglie e dell'obbligo di pratiche all'insegna dell'estremo controllo sociale. Iniziamo a guarire e stiamo insieme uniti e in sostegno delle persone delle Prime Nazioni con solidarietà e compassione. Troviamo una data in cui tutti gli australiani possano celebrare insieme la nostra meravigliosa nazione".

Nel cast di Thor: Love and Thunder, in uscita nel mese di maggio 2022, accanto ai protagonisti Chris Hemsworth e Natalie Portman ci saranno anche gli interpreti dei Guardiani della Galassia Chris Pratt, Dave Bautista, Pom Klementieff, Bradley Cooper e Vin Diesel, Karen Gillan nella parte di Nebula e Jamie Alexander in quella di Lady Sif. Tra i nuovi arrivi anche quello di Matt Damon con un ruolo di cui non sono stati svelati i dettagli.

Il regista Taika Waititi, inoltre, riprenderà il ruolo di Korg.