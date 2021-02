Thor: Love and Thunder, Chris Hemsworth e Chris Pratt nelle prime foto dal set

Cominciano ad arrivare le prime foto dal set di Thor: Love and Thunder, il quarto capitolo della saga Marvel attualmente in produzione in terra Australiana.

Le avventure del Dio del Tuono hanno ripreso il loro corso in quel di Sydney, Australia, dove si stanno svolgendo le riprese di Thor: Love and Thunder. E proprio dal set del film Marvel diretto da Taika Waititi ci arrivano delle prime foto con protagonisti Chris Hemsworth, Chris Pratt e altri personaggi de I Guardiani della Galassia.

Come ampiamente preannunciato, infatti, nel nuovo capitolo della saga ritroveremo non solo personaggi già visti nei precedenti film di Thor, come la Jane Foster di Natalie Portman - che nella pellicola finirà con l'assumere l'identità de La Potente Thor - o la Valkyrie di Tessa Thompson, ma anche alcuni degli strampalati eroi presentati nei film de I Guardiani della Galassia, come Star-Lord/Chris Pratt e Nebula/Karen Gillan, che ritroviamo nei primi scatti provenienti dal set assieme a Sean Gunn, che come vediamo riprenderà i panni di Kraglin.

Intanto, come riporta anche CBR, sembrerebbe che Thor abbia ascoltato il consiglio di Frigga e mangiato più insalata, dato che la pancia vista in Avengers: Endgame pare essere sparita, e che si sia rifatto il guardaroba...

Chissà se nei prossimi giorni si riuscirà a scorgere anche il villain del film interpretato da Christian Bale, Gorr il Macellatore di Dei, o magari qualche altro personaggio di ritorno nel MCU (magari Lady Sif?).

Thor: Love and Thunder è atteso nelle sale per maggio 2022.