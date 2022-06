Thor: i fan realizzano una replica di Mjolnir che torna veramente indietro (VIDEO)

I fan di Thor: Love and Thunder, in vista dell'uscita della nuova pellicola, hanno deciso di realizzare una replica di Mjolnir che torna veramente indietro come nei film.

Quando i Marvel Studios hanno rilasciato il loro primo film su Thor, nessuno avrebbe mai immaginato che il personaggio sarebbe diventato un fenomeno della cultura pop: a testimonianza di questo, alcuni fan hanno creato un video in cui mostrano una versione di Mjolnir che è in grado di "tornare indietro" anche nella vita reale, proprio come accade nelle pellicole.

Una pagina YouTube chiamata Hazim Makes ha creato una versione in cartapesta del martello di Thor riuscendo anche a ricreare l'incredibile effetto visivo: il trucco è fondamentalmente un'illusione ottica, realizzata attraverso l'uso di una corda attaccata al polso ma, nonostante questo, è comunque uno spettacolo piuttosto interessante da vedere.

Mjolnir tornerà nel prossimo film di Thor, Thor: Love and Thunder, ma sarà brandito da Jane Foster e non da Thor Odinson. Natalie Portman, che riprenderà il suo ruolo in questa pellicola, in precedenza ha descritto in dettaglio il suo processo per mettersi in forma, affermando anche di "sentirsi forte per la prima volta".

"È stato davvero divertente", ha detto la Portman a Vanity Fair a proposito dei suoi allenamenti. "Ho lavorato con un'allenatrice, Naomi Pendergast, per, credo, quattro mesi prima delle riprese, e poi ovviamente per tutta la durata delle riprese del film. Abbiamo fatto molte sessioni con i pesi e molti frullati proteici. Cammini in modo diverso, ti senti diverso, è strano sentirsi forte per la prima volta nella vita."