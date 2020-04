Thor: Chris Hemsworth rivela quali oggetti ha rubato dai set Marvel

La star di Thor, Chris Hemsworth, ha costruito una brillante carriera grazie al personaggio Marvel e ha rivelato tutti gli oggetti di scena che ha amichevolmente prelevato dai set durante gli anni, tra cui la versione originale del Mjolnir del Dio del Tuono.

The God of Thunder joins us from his home down under! @ChrisHemsworth pic.twitter.com/94KMxUdFHb — Jimmy Kimmel Live (@JimmyKimmelLive) April 23, 2020

In questi giorni, Chris Hemsworth è stato intervistato da Jimmy Kimmel per la promozione del suo nuovo film, Tyler Rake, che sarà presto disponibile su Netflix. Durante la chiacchierata, l'attore di Avengers: Endgame ha rivelato che durante tutti questi anni sui set Marvel, ha prelevato numerosi oggetti portati poi in casa sua in Australia. La star ha probabilmente più Mjolnir di Thor a casa sua rispetto a quelli presenti negli archivi Marvel.

Già lo scorso autunno, la moglie dell'attore Elsa Pataky aveva raccontato di questa passione del marito di portare a casa oggetti di scena, come il martello leggendario di Thor, cosa su cui non era molto d'accordo: "Non ce la faccio più. Abbiamo cinque copie di ogni martello per ogni film che ha fatto. Davvero. Basta!"

Ovviamente, l'interprete di Thor non è l'unico che ha approfittato dei set per portare a casa un souvenir, cosa che può accadere come ben sanno Kevin Feige e il team Marvel.

