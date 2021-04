The Witcher, You, Cobra Kai: le nuove stagioni su Netflix a fine 2021

The Witcher, You e Cobra Kai sono di ritorno su Netflix, le nuove stagioni arriveranno sulla piattaforma nel quarto trimestre del 2021.

Cobra Kai: l'attore Ralph Macchio in una foto della serie

La conferma arriva direttamente dal CEO di Netflix Ted Sarandos in un video rivolto agli investitori, che conferma il ritorno di alcune delle serie più di successo della piattaforma la cui lavorazione ha subito ritardi per via dell'emergenza santiaria.

Tra le uscite di fine anno anche i film Red Notice e Escape from Spiderhead.

"Quello che è successo nella prima parte di quest'anno è dovuto all'emergenza che ha causato lo slittamento di molte uscite. Ci auguriamo di tornare a una situazione più stabile nella seconda metà dell'anno, sicuramente nel quarto trimestre, dove vedremo l'uscita delle nuove stagioni di alcuni dei nostri show più popolari come The Witcher, You e Cobra Kai, oltre ad alcuni grandi film che sono arrivati ​​sul mercato un po' più lentamente di quello che speravo come Red Notice e Escape From Spiderhead " ha detto Sarandos, come ripotato da Deadline.

The Witcher 2 - Cosa sappiamo sulla seconda stagione della serie Netflix

The Witcher ha concluso la produzione della sua seconda stagione all'inizio di questo mese. La serie fantasy è in produzione da oltre un anno ed è stata una delle serie più importanti di Netflix a essere rinviata nel Regno Unito. Le riprese sono state interrotte per via dell'emergenza causando l'uscita dal cast di Thue Rasmussen e il recasting of Basil Eidenbenz nel ruolo dello Strigo Eskel. La produzione è ripartita ad agosto per poi subire un nuovo stop a novembre.