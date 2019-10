The Witcher: il trailer svela la data di debutto su Netflix!

Il full trailer di The Witcher è finalmente arrivato: Netflix ha svelato, in anteprima mondiale, in occasione di Lucca Comics & Games 2019, la clip e insieme ad essa anche la data di debutto della prima stagione: il 20 dicembre 2019.

Sarà una storia delle origini di Geralt di Rivia? Non si può dire con assoluta certezza, d'altronde quasi tutto quello che si conosce sulla serie tv è poco più dei circa 2 minuti di questo primo trailer ufficiale, da cui, però, impariamo già molto sul personaggio principale, interpretato da Henry Cavill, sul suo difficile passato, sulla sua speciale missione e sulla sua ironica sorte: dall'essere considerato un mostro, ora è lui stesso a dar loro la caccia. E, come si evince dalla clip, ci sarà spazio anche per altri personaggi che avranno un ruolo fondamentale nella sua formazione e nelle sue scelte, dalla Yennefer di Anya Chalotra, che conferma anche nell'adattamento per il piccolo schermo la sua natura sensuale e pericolosa, alla piccola Ciri, intepretata da Freya Allan. La maggiore introspezione psicologica rispetto alla versione più conosciuta di The Witcher, quella videoludica, era in realtà già insita nella prima affermazione a riguardo della showrunner: la serie di Netflix trarrà la sua linfa vitale direttamente dai romanzi.

Con una prima stagione composta da otto episodi, The Witcher è l'adattamente televisivo dei libri di Andrzej Sapkowski, per ammissione della showrunner Lauren S. Hissrich. Le puntate si concentreranno sui cacciatori di mostri, noti come witches, che sin dalla più tenera età sviluppano doti sovrannaturali. Geralt di Rivia è uno di loro, un witcher che vive in solitudine ed è alla costante ricerca di trovare il suo posto in un mondo dove le persone si dimostrano spesso molto più crudeli delle bestie. Il cast, oltre al protagonista Henry Cavill che veste i panni di Geralt, comprende: Anya Chalotra nei panni di Yennefer; Freya Allan che interpreterà Ciri; Jodhi May sarà la Regina Calanthe e Adam Levy, invece, Saccoditopo.