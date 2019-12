The Witcher: l'autore dei romanzi prende in giro Il Trono di Spade

L'autore dei romanzi a cui è ispirata la nuova serie Netflix The Witcher, Andrzej Sapkowski, lancia una frecciatina nei confronti de Il Trono di Spade per rimarcare la grande differenza tra i due progetti.

Arrivata su Netflix il 20 dicembre, The Witcher è già un successo ed è stato paragonato alla serie Il Trono di Spade, anche se l'autore dei romanzi dai quali è stata estrapolata ha deriso il successo della HBO, rimarcando la differenza tra i due progetti.

The Witcher: un'immagine promozionale

Andrzej Sapkowski, autore della saga letteraria da cui è tratto The Witcher e consulente creativo della serie Netflix, ha lanciato una frecciatina allo show HBO per rimarcare la differenza tra le due produzioni: "Credo che il mio lavoro come consulente creativo della serie sia quello di assicurarmi che Ed Sheeran non canti mai nello show. Mi assicurerò che non accada"

Le parole di Andrzej Sapkowski sono un chiaro riferimento al cameo di Ed Sheeran nella settima stagione de Il trono di spade, quando il cantante appare come un soldato dei Lannister riunito con i suoi compagni attorno a un falò, poco prima che Arya Stark faccia la loro conoscenza. Molti fan, all'epoca, si lamentarono della presenza molto commerciale dell'artista nella serie, ed ecco che Andrzej Sapkowski, noto per essere molto schietto, ha utilizzato questo scontento per rimarcare il fatto che The Witcher non avrà nulla a che fare con Il Trono di Spade.

Qui trovate la recensione di The Witcher, disponibile su Netflix, con un cast composto da Henry Cavill come Geralt di Rivia, Freya Allan come Ciri, Anya Chalotra come Yennefer di Vengerberg e Anna Shaffer come Triss Merigold.