The Witcher 4: nuove foto dal set svelano il Geralt di Rivia di Liam Hemsworth nella serie Netflix

La quarta stagione di The Witcher arriverà su Netflix entro l'anno, con Liam Hemsworth che prende il posto di Henry Cavill. Le prime immagini dal set svelano il nuovo look di Geralt.

La quarta stagione di The Witcher debutterà su Netflix nel corso dell'anno, ma senza Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia. L'attore britannico, celebre per i suoi ruoli in L'uomo d'Acciaio e Justice League, ha abbandonato la serie dopo la conclusione della terza stagione. A raccogliere il suo testimone sarà Liam Hemsworth, volto noto di Hunger Games.

Oggi sono state diffuse nuove immagini dal set che offrono un primo sguardo al Geralt interpretato da Hemsworth.

Conosciuto anche per i suoi ruoli in I mercenari 2 e Independence Day: Rigenerazione, Hemsworth avrà solo due stagioni per lasciare il segno, visto che The Witcher si chiuderà definitivamente con il quinto capitolo.

Prime foto e anticipazioni sulla trama

Conquistare i fan non sarà semplice: l'interpretazione di Cavill rimane molto amata. Tuttavia, i primi scatti dal set, diffusi da GameFragger, sembrano promettere bene. Liam Hemsworth è ritratto in costume nei panni di Geralt, affiancato da volti già noti e da nuovi personaggi. Tra questi ritroviamo Joey Batey nei panni di Jaskier, Meng'er Zhang come Milva e Laurence Fishburne nel ruolo di Emiel Regis.

First Look at Geralt in The Witcher Season 5 (Exclusive)https://t.co/oWfelbYyL7 — Redanian Intelligence (@RedanianIntel) April 26, 2025

Le immagini mostrano Geralt con una nuova spada - probabilmente donatagli da Zoltan - e sembrano suggerire che la quinta stagione adatterà alcune sequenze tratte da La Torre della Rondine di Andrzej Sapkowski, incluso l'incontro con alcuni apicoltori che lo guideranno verso i druidi.

Durante un'intervista dello scorso ottobre, Hemsworth ha raccontato:"Non avevo visto la serie né letto i libri, ma avevo giocato al videogioco circa dieci anni fa ed è ancora uno dei migliori mai realizzati. Quando Netflix mi ha contattato quasi due anni fa, ero entusiasta all'idea di interpretare questo personaggio".

Geralt's Hansa in The Witcher S5: Regis, Cahir, Milva and Jaskier



Over 50 more photos:https://t.co/1Nfx0A0fPf pic.twitter.com/F8wkji2sZo — Redanian Intelligence (@RedanianIntel) April 27, 2025

L'attore ha aggiunto: "Ho voluto conoscere a fondo la saga, guardando la serie e leggendo i romanzi. Ho girato la nuova stagione negli ultimi nove mesi: abbiamo passato due settimane in Galles, la prima con un sole splendido e la seconda... nella stagione dei tornado".

Cosa aspettarsi dalla quarta stagione

Dopo gli eventi drammatici che hanno sconvolto il Continente al termine della terza stagione, la nuova serie seguirà Geralt, Yennefer e Ciri, ora separati e costretti ad affrontare i pericoli di un continente in guerra. Ciascuno, a capo di gruppi di emarginati, dovrà trovare la forza di sopravvivere al "battesimo del fuoco" per sperare di riunirsi.

Sebbene la data di uscita ufficiale non sia ancora stata annunciata, è confermato che la quarta e la quinta stagione sono state girate in contemporanea e che i nuovi episodi arriveranno su Netflix nel 2025.