The Witcher: il teaser annuncia che il primo trailer arriverà domani

Netflix gioca con la curiosità del pubblico, che attende The Witcher da circa due anni, pubblicando un nuovo teaser che annuncia l'arrivo del trailer previsto per domani.

È solo un teaser quello di The Witcher che Netflix ha pubblicato, ma annuncia che il primo trailer, finalmente, arriverà domani, come promesso da qualche mese, in anteprima mondiale direttamente a Lucca Comics & Games 2019.

Nei giorni scorsi erano state pubblicate delle nuove immagini ufficiali, prevedibilmente le stesse che ritroveremo domani nel full trailer, e la diffusione ora di questa nuova clip fa capire a tutti i fan, che attendono la serie con Henry Cavill da circa due anni, che il conto alla rovescia può finalmente cominciare.

Nel brevissimo teaser, che si apre con la frase "Non puoi evitare il destino solo perchè ne hai paura", non ci sono immagini nuove, ma serve soltanto ad annunciare, come ripete anche il messaggio di Netflix, che quello che tutti stanno aspettando arriverà nella giornata di domani, quando il trailer di The Witcher sarà presentato al pubblico del Lucca Comics e poi subito diffuso in rete.

Oh little birds with tweets of sorrow

To you we bring some news

For when the rooster crows tomorrow

A trailer shall be viewed pic.twitter.com/uuSZlGrUj9 — The Witcher (@witchernetflix) October 30, 2019

Le iniziative di Lucca Comics & Games 2019 dedicate a The Witcher saranno molteplici: domani, 31 ottobre, saranno presenti nel capoluogo toscano le attrici protagoniste Anya Chalotra, Freya Allan, la showrunner e produttrice esecutiva Lauren Schmidt Hissrich, e lo scrittore del libro da cui è tratta la serie Andrzej Sapkowski. Proprio in questa occasione sarà mostrato in anteprima mondiale il trailer della serie.

Locandina di The Witcher

L'1 novembre, invece, il produttore esecutivo di The Witcher, Tomek Baginski, il costume designer Tim Aslam e il production designer Andrew Laws, racconteranno al pubblico aneddoti e curiosità sulla creazione della serie. Inoltre, per tutta la durata del Festival, la città di Lucca diventerà il Continente, iconica ambientazione della serie, e il Sotterraneo San Paolino il suo ingresso principale. Una volta varcata la soglia non si potrà più tornare indietro. Per i visitatori avrà così inizio un incredibile viaggio nel mondo di The Witcher, un'esperienza immersiva nel suggestivo mondo della serie che include una mostra dedicata ai costumi utilizzati nello show.

The Witcher, la cui prima stagione sarà composta da 8 puntate, dovrebbe debuttare sulla piattaforma streaming tra la fine del 2019 e le prime settimane del 2020.