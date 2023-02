The Witcher, spuntano ulteriori dettagli sul chiacchierato nuovo spin-off della serie Netflix?

Sembra che siano trapelati ulteriori dettagli sul presunto nuovo spin-off di The Witcher possibilmente già in fase di sviluppo in casa Netflix.

The Witcher starebbe per occupare ancor più spazio in casa Netflix con un nuovo spin-off su cui arrivano sempre più indiscrezioni. Di cosa parlerà e su chi sarà incentrato il potenziale show?

Da qualche tempo ormai si parla di una nuova serie tv ambientata nel mondo di The Witcher in sviluppo per Netflix, uno show il cui sviluppo è finora solo vociferato e non ancora confermato dai vertici della piattaforma, ma sul quale nelle ultime ore sembrano essere trapelati nuovi dettagli.

Dopo The Witcher: Nightmare of the Wolf e The Witcher: Blood Origin, infatti, sembra che vi possa essere un'altra aggiunta al franchise, questa volta dedicata ai Rats, un gruppo di giovani criminali di Nilfgaard a cui nei libri, per un periodo di tempo, si unisce anche il personaggio di Ciri.

Secondo il sito Redanian Intelligence e lo scooper Daniel Richtman, come riporta anche Comicbook, lo spin-off si intitotelerebbe Riff Raff, o almeno questo sarebbe il titolo di lavorazione utilizzato, e le riprese dovrebbero iniziare ad aprile a Cape Twon, in Sudafrica (dove è stato girata anche la prima stagione del live-action di ONE PIECE), e terminare a settembre (rendendo probabile una durata dai 6 agli 8 episodi per l'eventuale prima stagione dello show).

In più, sarebbe stata fornita anche una logline per lo show: "Sei ladruncoli adolescenti dovranno fare affidamento sulle loro abilità criminali per pianificare il più grande colpo della loro 'carriera' contro il più pericoloso gruppo criminale del regno".

Considerato il contesto, fa notare Comicbook, la serie sarebbe ambientata prima dell'incontro dei Rats con Ciri, ma al momento non abbiamo ulteriori dettagli in merito.

Staremo a vedere se lo show verrà ufficialmente annunciato e il suo sviluppo proseguirà indisturbato.