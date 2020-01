The Witcher: la versione remix di Toss a Coin to your Witcher conquista la rete

La serie The Witcher ha creato un tormentone musicale e Toss a Coin to your Witcher ha ora anche un remix.

The Witcher ha conquistato i suoi spettatori anche con la canzone Toss a Coin to your Witcher che ora ha persino un remix apprezzato persino da chi si occupa del profilo Twitter ufficiale della serie.

Il brano che celebra le avventure di Geralt è diventato quasi un vero e proprio tormentone e un produttore musicale, che su Twitter utilizza l'username kyle_reclaim, ne ha condiviso una nuova versione molto apprezzata. Un tweet aveva rivelato una breve anteprima del remix di Toss a Coin to your Witcher e la pagina ufficiale dello show aveva scritto online: "Un bardo riconosce il talento quando lo vede e questo, signore, lo è di sicuro".

Dopo gli inummerevoli messaggi di apprezzamento nei confronti del lavoro compiuto da parte dei fan di The Witcher, Kyle ha quindi ultimato il lavoro e condiviso su SoundCloud la canzone intera per la gioia dei fan.

Ya'll asked for it https://t.co/XWjQPJsdrS — Kyle (@kyle_reclaim) 31 dicembre 2019

Joey Batey, l'attore che interpreta la canzone nella serie, ha raccontato che non è riuscito a togliersi il brano dalla testa per otto mesi: "Non sono riuscito a dimenticarla fin dalla prima volta che l'ho sentito. Andavo a dormire canticchiandolo. Mi svegliavo la mattina dopo canticchiandolo. Non potete capire l'inferno che ho dovuto affrontare".

La prima stagione di The Witcher è attualmente disponibile su Netflix, mentre una seconda è già stata ordinata dalla piattaforma streaming.