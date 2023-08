The Witcher, il regista spiega perché Henry Cavill se ne andrà

Durante una recente intervista, il regista di The Witcher, Marc Jobst, ha parlato per la prima volta dell'uscita di Henry Cavill dalla serie, spiegandone il motivo dal suo punto di vista. Molte sono state le notizie contrastanti riguardo l'abbandono del ruolo di Geralt di Rivia da parte dell'attore, tra le possibili cause ci sarebbero divergenze creative con i produttori, ma per la prima volta è il regista della serie a parlare. Anche se non lo dice esplicitamente, Jobst lascia intendere che l'eccessivo stress causato dal molto lavoro della serie abbia influito sulla scelta di lasciare il ruolo.

"Beh, guarda, Henry ha fatto tre stagioni, questi sono show impegnativi da realizzare, sono enormi", ha detto Jobst a Screenrant. "Henry fa ogni singola scena dei suoi stunt, non permette che si faccia neanche una ripresa di una mano diversa dalla sua, se stai facendo un primo piano di una mano che afferra una spada, deve essere la sua mano. Normalmente, quello che si fa è usare una controfigura così da non dover disturbare l'attore principale che magari andrà a girare un'altra scena nel frattempo. Henry non lo permette, e di conseguenza, i risultati sono straordinari. Lavorare con lui è come lavorare con un atleta incredibile prima di tutto, che si allena per parecchio tempo prima e dopo aver girato per 12 ore, e che si preoccupa profondamente del lavoro che fa".

Il regista continua spiegando come diventi stancante un tale impegno: "Questo ovviamente diventa estenuante per l'attore principale" ha detto Jobst continuando a lodare Cavill per la sua professionalità. "_Quella concentrazione che ha, quel desiderio di fare il suo lavoro bene è un dono per tutti quelli con cui lavora perché vogliamo tutti fare qualcosa di buono e di incredibile".

Dopo l'annuncio che Henry Cavill non vestirà più i panni di Superman, anche la terza stagione di The Witcher è stata l'ultima per lui. Lo scorso ottobre, infatti, l'attore ha annunciato la sua decisione di separarsi dall'adattamento di Netflix dei popolari romanzi fantasy. Liam Hemsworth prenderà il posto di Geralt di Rivia a partire dalla quarta stagione. Nel frattempo qui potete leggere la nostra recensione di The Witcher 3.