The Witcher 3, Henry Cavill: 'Il punto di vista di Geralt è cambiato'

Henry Cavill si è aperto a proposito del suo amato personaggio di The Witcher durante un'intervista di Tudum, rivelando che 'il punto di vista di Geralt è cambiato'.

Henry Cavill, la star di The Witcher, ha spiegato come il personaggio di Geralt di Rivia sia "cambiato" sotto certi punti di vista nella terza stagione dello show: durante un'intervista di Tudum, l'attore ha affermato che il fatto che Ciri sia stata presa di mira ha modificato la prospettiva di Geralt sul Continente.

"Geralt è stato molto indifferente di fronte a queste minacce di guerra, carestia e fine del mondo", ha dichiarato Cavill. "È come se dicesse: 'Guarda. Ci sono già passato, ho già fatto tutto questo. Non è la fine del mondo. Sarà solo un'altra lotta... tutti stanno cercando Ciri. Questo cambia completamente la sua prospettiva."

The Witcher 2: Henry Cavill in una foto della serie Netflix

La star della serie ha poi menzionato il fatto che Geralt si è adattato alla paternità "come un pesce in acqua" nella terza stagione: "È molto bello vedere che sotto questa sua natura apparentemente cinica, acida, chiusa a riccio, c'è in realtà un nucleo molto amorevole, un grande cuore."

"È ancora molto presente", ha affermato Henry Cavill, riferendosi alla neutralità di Geralt. "Geralt ha visto come si sviluppano le dinamiche politiche. Molto spesso sono incredibilmente egoiste. Non importa da che parte si schierino, stanno facendo le cose per loro stessi. Lui dice: 'Perché dovrei prendere una parte quando accadrà la stessa cosa comunque?'"

La prossima terza stagione di The Witcher sarà l'ultima per Cavill, poiché l'attore si appresta a lasciare la serie, con Liam Hemsworth che lo sostituirà nel ruolo di Geralt di Rivia. Il primo volume della nuova stagione debutterà su Netflix il 29 giugno, mentre il secondo volume sarà disponibile a partire dal 27 luglio.